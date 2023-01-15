سلطات الاحتلال تُصادق على إدخال أجهزة طبية للقطاع

وأكمل: "الاحتلال في كل يوم يُمعن في منعه للأجهزة الطبية وعلى وجه التحديد أجهزة الأشعة، رغم أن هناك نقص حاد في عدد الأجهزة".







رام الله - دنيا الوطنسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بنقل ثلاثة أجهزة تصوير بالأشعة السينية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي لصالح المؤسسات الطبية في القطاع.ونشر المنسق الإسرائيلي غسان عليان عبر صفحته على (فيسبوك)، يوم الأحد، أنه من المتوقع دخول عدة أجهزة أخرى تمت المصادقة عليها إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان قد حذر الوكيل المساعد في الوزارة، بسام الحمادين، من أن هناك تهالك في عدد من الأجهزة الطبية بسبب مرور الزمن عليها.وشدد الحمادين أن الوزارة تعاني بسبب عدم إدخال هذه الأجهزة، والاحتلال يمنع دخولها رغم أهميتها الكبيرة.