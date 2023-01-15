شؤون فلسطينية

شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة

شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ردت جميعة أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، مساء الأحد، على تصريح وزارة المالية في غزة بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.

وقالت الجمعية: إن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".

وشددت أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.

وأكدت الجمعية للمواطنين أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز 70 شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تصادق على إدخال أجهزة طبية للقطاع

سلطات الاحتلال تصادق على إدخال أجهزة طبية للقطاع

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

الاحتلال يُسلم أمين سر (فتح) بالقدس قرارًا عسكريًا بمنع دخوله للضفة

الاحتلال يُسلم أمين سر (فتح) بالقدس قرارًا عسكريًا بمنع دخوله للضفة

شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة

شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

الاحتلال يغلق مداخل قرى في طوباس والخليل

الاحتلال يغلق مداخل قرى في طوباس والخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

الاحتلال يغلق مداخل قرى في طوباس والخليل

الاحتلال يغلق مداخل قرى في طوباس والخليل

وزير التربية يلتقي بطلبة من غزة يشاركون في هاكثون &quot;ستيم&quot; لنوادي البرمجة

وزير التربية يلتقي بطلبة من غزة يشاركون في هاكثون "ستيم" لنوادي البرمجة

صندوق التشغيل يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)

صندوق التشغيل يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)

الهباش يبحث مع شيخ الأزهر سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الهباش يبحث مع شيخ الأزهر سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منوعات

الفنانة نوال الزغبي تكشف سراً عن وائل كفوري

الفنانة نوال الزغبي تكشف سراً عن وائل كفوري

أحمد زاهر: في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق

أحمد زاهر: في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق

أول تعليق من المذيعة المصرية منى العمدة بعد قرار إيقافها

أول تعليق من المذيعة المصرية منى العمدة بعد قرار إيقافها

لما حذف الأمير هاري فقرات من كتابه &quot;Spare&quot;؟

لما حذف الأمير هاري فقرات من كتابه "Spare"؟

بالفيديو: فيفي عبده تكشف سبب إجهاضها وتوجّه نصيحة للسيدات

بالفيديو: فيفي عبده تكشف سبب إجهاضها وتوجّه نصيحة للسيدات

ما حقيقة ارتباط منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب؟

ما حقيقة ارتباط منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب؟

كاظم الساهر يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن افتتاح خليجي 25

كاظم الساهر يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن افتتاح خليجي 25

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

عربي

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين