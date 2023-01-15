شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة

رام الله - دنيا الوطنردت جميعة أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، مساء الأحد، على تصريح وزارة المالية في غزة بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.وقالت الجمعية: إن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".وشددت أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.وأكدت الجمعية للمواطنين أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز 70 شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.