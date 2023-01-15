شركات البترول والغاز تُصدر بيانًا للرد على وزارة المالية بغزة
ردت جميعة أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، مساء الأحد، على تصريح وزارة المالية في غزة بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.
وقالت الجمعية: إن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".
وشددت أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.
وأكدت الجمعية للمواطنين أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز 70 شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.
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