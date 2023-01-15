دولي

هرتسوغ: أركز حاليًا على دورين حاسمين لإسرائيل

هرتسوغ: أركز حاليًا على دورين حاسمين لإسرائيل
الرئيس الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، إن "بلاده في خضم نزاع عميق يمزقها، متعهدا بالعمل على منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة"، وفق قوله.

وجاء حديث هرتسوغ في مقطع مصور بثه على حسابه بـ(تويتر)، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة في مدينة تل أبيب (وسط)، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، رفضا لـ "إصلاحات قضائية" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها ويصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".

وعلق على انتقادات طالته لعدم اتخاذه موقفا واضحا بشأن الأزمة حتى الآن، بالقول: "نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة، هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في إسرائيل والشتات (الخارج)".

وأضاف: "أحترم النقد الذي وجّه لي، لكني أركز حاليا على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة".

واعتبر هرتسوغ أن بيت الرئيس "ربما هو المكان الوحيد اليوم الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على إجراء النقاشات بشأن القضية بطريقة مقبولة للجميع، سواء بأبواب مفتوحة أو خلف أبواب موصدة".

وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم"، وفق وكالة (الأناضول).

واستدرك: "أعترف بصدق أنني لست متأكدا من نجاح هذه الخطوة. هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلا والفجوات كبيرة".

وختم هرتسوغ بالقول: "أعدكم بأنني سأستمر في العمل بكل قوتي، وآمل أن نتمكن من إيجاد الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة الصعبة".

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