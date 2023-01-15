دولي

نيبال: ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة "المنكوبة"

نيبال: ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة "المنكوبة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش النيبالي، الأحد، ارتفاع ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت وسط البلاد إلى 66 قتيلا.

وقال كريشانا بندري، المتحدث باسم الجيش، لوكالة (الأناضول) إنه تم انتشال 66 جثة من مكان تحطم الطائرة حتى الساعة 12:10 تغ.

وأضاف أن الجهود مستمرة للعثور على الـ 6  المتبقين الذين كانوا على متن الطائرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال تيك بهادور، وهو مسؤول إداري رفيع في مقاطعة كاسكي بولاية غنداكي، وهي نفسها الولاية التي شهدت الحادثة، إن 32 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر الحادث، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وكانت صحيفة (كاتماندو) المحلية نقلت عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية "يتي" قوله إن الطائرة كانت تقل على متنها 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم عندما سقطت وسط البلاد.

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