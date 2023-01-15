القيادي حماد: إعدام المواطن كحلة جريمة جديدة يرتكبها "بن غفير"

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بات يستيقظ كل يوم على فاجعة جديدة يرتكبها "بن غفير" وحكومته، بقتل الفلسطينيين بدم بارد دون أن يتحرك العالم تجاه هذه الجرائم.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي الشيخ بسام حماد إن إعدام المواطن أحمد كحلة صباح اليوم الأحد قرب رام الله جريمة جديدة يسجلها الاحتلال في سجله الحافل بالجرائم ضد الفلسطينيين.وأوضح حماد أن الشهيد كحلة من قرية رامون، تعرض لعملية إعدام نفذها جنود الاحتلال بعد سحبه من سيارته وإطلاق الرصاص عليه، وسط صمت مريب من المؤسسات الدولية والعالم الذي يعطي الاحتلال الضوء الأخضر لإزهاق أرواح أبناء شعبنا.وأشار القيادي حماد إلى أن مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي سلواد وعين يبرود، أصبحت نقطة إجرامية لإيقاف المواطنين والتنكيل بهم واعتقالهم كل يوم.وأكد حماد أن فلسطين غالية وثمنها غالي، وكرم الله شعبها بالرباط والجهاد ومقارعة لمحتل لأن صاحب حق وصاحب الأرض وسيقدم ما كل ما يملك من دماء للدفاع عن أرضه.