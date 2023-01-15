شؤون فلسطينية

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المجلس التنفيذي لمحافظة رام الله والبيرة ومؤسسات الأسرى، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في المحافظة، حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس، مع بدء العد التنازلي للإفراج عنه بعد قضائه 40 عاماً خلف قضبان سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس والذي تم في منتدى الخبرات التابع لبلدية رام الله بحضور مدراء مديريات الوزارات وممثلي المؤسسات والبلديات الشريكة، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ونائب المحافظ حمدان البرغوثي ممثلا عن محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، وأمين سر إقليم فتح في المحافظة موفق سحويل وأعضاء من الإقليم ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس.

وقال حمدان نيابة عن المحافظ إن" الأسير المناضل ماهر يونس هو ايقونة في النضال وشعبنا الفلسطيني سيبقى على العهد للأسرى وفاء لهم ولتضحياتهم ونضالهم"، موجها التحية لكافة اسرانا البواسل وراء قضبان سجون الاحتلال.

وترحم حمدان على روح الشهيد البطل أحمد حسن كحلة الذي ارتقى برصاص الاحتل٠ال قرب سلواد فجر اليوم، مشيراً الى أن المحافظ غنام لم تتمكن من المشاركة في الاجتماع لمشاركتها في مراسم تشييع جثمان الشهيد كحلة.

ولفت إلى أن المحافظة وبتوجيهات من المحافظ غنام تعمل مع كافة الشركاء من أجل إنجاح الحملة وإيصال رسائل أبناء شعبنا ومؤسساته وفعاليات الوطنية للأسير ماهر يونس.

بدوره، أكد فارس على أن الحملة هي على غرار تلك التي نظمها نادي الأسير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، "40 ألف رسالة وفاء من طلبة فلسطين لعميد الأسرى كريم يونس"، وستكون في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن قضية الأسرى على رأس الأولويات وعلى شعبنا التوافق على برنامج كفاحي للتصدي لكافة مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة وخاصة تلك المتعلقة بأسرانا في سجون الاحتلال.

من جانبه، أكد قسيس على أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قضية الاسرى، وأن شعبنا يفتخر
بنضال وتضحيات الأسير ماهر يونس الذي يرى نور الحرية بعد 40 عاما من الاعتقال في غياهب سجون الاحتلال.

وأقر المجتمعون خطة عمل للمشاركة بفعاليات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال عميد الأسرى ماهر يونس، على راسها فعالية لرفع العلم الفلسطيني بالتزامن بين الـ 48 ومحافظة رام الله والبيرة وكافة المحافظات.

كما ناقش المجلس عدداً من القضايا التي تهم المواطنين في المحافظة، حيث تم التأكيد على أن العمل التكاملي هو نواة النجاح على كافة الأصعدة.

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