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لأول مرة.. إسرائيل تكشف هوية "رجل الظل" قائد الاتصالات السرية مع دول عربية

لأول مرة.. إسرائيل تكشف هوية "رجل الظل" قائد الاتصالات السرية مع دول عربية
رونان ليفي
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع إسرائيلي، يوم الأحد، النقاب عن هوية الشخص الذي لقب بـ "رجل الظل" إسرائيليًا والذي قاد الاتصالات  السرية مع الدول العربية والأفريقية وخاصة التي وقعت على اتفاق أبراهام.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإنه تم الكشف عن هوية رونان ليفي "ماعوز"، بعد أن عين  هذا الصباح من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مديرًا عامًا للوزارة بدلًا من السابق ألون أوشفيز.

وخدم ماعوز في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كما خدم لمدة 30 عامًا في مناصب ميدانية وعمليات استخباراتية في (شاباك) والجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه كان له دورًا مهمًا في الاتصالات مع السودان ومصر ودول الخليج، وعمل مع كوهين  حين كان وزيًرا للمخابرات، بحسب ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية. 

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