بوتين يُوضح تطورات العملية العسكرية بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الأحد، أنّ ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.وأوضح بوتين، أن "الديناميكيات إيجابية، كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان".وأضاف بوتين: "آمل أن يرضينا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية"، وفق ما نقلته قناة (الميادين).وتأتي تصريحات بوتين بالتزامن مع تحقيق القوات الروسية نجاحاً في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيموفسك (باخموت) ومحطة سول للسكك الحديدية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية، الأحد، إنّه "في اتجاه دونيتسك، حققت المفارز الهجومية بالتعاون مع الوحدات المجوقلة وبدعم من طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية في المنطقة العسكرية الجنوبية نجاحاً في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية ومحطة سول للسكك الحديدية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة نفذت بنجاح عمليات بالقرب من الضواحي الشمالية لمدينة باخموت في دونيتسك، والمعروفة أيضاً بأرتيموفسك، ما أسفر عن مقتل 80 عسكرياً أوكرانياً.وذكرت في بيانها، إنّ "المفارز الهجومية بدعم الوحدات المحمولة جواً والطيران والقوات الصاروخية والمدفعية للمنطقة العسكرية الجنوبية، نفذت عمليات عسكرية ناجحة في محور الضواحي الشمالية لمدينة أرتيموفسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً وتدمير دبابتين و3 مدرعات و3 مركبات".