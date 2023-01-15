دولي

الصين: لا يجوز استمرار الظلم الواقع على الفلسطينيين

الصين: لا يجوز استمرار الظلم الواقع على الفلسطينيين
الرئيس عباس ونظيره الصيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية الصين تشين جانغ، مساء يوم الأحد، أن القضية الفلسطينية، تعتبر "القضية الجوهرية للشرق الأوسط تتعلق بالسلام والاستقرار في المنطقة".

وقال جانغ خلال زيارته الأولى لمصر: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء الأوضاع  المتوترة الاخيرة وندعو الأطراف المعنيين بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس الشريف".

ورداً على أسئلة الصحفيين، أشار وزير خارجية الصين إلى أنّ "الرئيس الصيني أكّد أنّ الظلم الواقع على الفلسطينيين لا يجوز أن يستمر إلى أجل غير مسمى ولا يجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة"، وفق قناة (الميادين).

كما شدد على "ضرورة تمسك المجتمع الدولي بإنماء حل الدولتين والتمسك مبدأ الأرض مقابل السلام وسعي الجهود الحميدة للمفاوضات لتوسيع المساعدات الانسانية والانمائية للجانب الفلسطيني لايجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية".

كذلك دعا وزير خارجية الصين، الاحتلال الاسرائيلي إلى التوقف عن التحريضات والاستفزازات تفادياً لأي تحرك أحادي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع . 

هذا ويُجري وزير خارجية الصين تشين غانغ، زيارة رسمية إلى مصر اليوم الأحد، ضمن جولته الإفريقية التي بدأها في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك ضمن مساعيه لتعزيز العلاقات بين بكين والقارة السمراء، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز علاقات التعاون.

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