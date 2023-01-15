صندوق التشغيل يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)

رام الله - دنيا الوطنوقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ممثلا برئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل د. نصري أبو جيش اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ممثلا برئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم برهم، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق السيد رامي مهداوي، والمدير التنفيذي لبال تريد، رواء جبر.وتهدف الاتفاقية الموقعة الى دعم التشغيل وريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل العاطلين عن العمل ودعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني خصوصا في مجالات تأهيل وتمهير وتشغيل الشباب، والتوعية بريادة الأعمال، واحتضان الأفكار الريادية وتسريع الشركات الناشئة، وتحسين جودة عملية الاحتضان ومخرجاتها، وتنمية الاقتصاد المحلي، والإرشاد الوظيفي.بدوره اكد أبو جيش، أن اتفاقية التعاون مع بال تريد هي جزء من الجهود التي يبذلها صندوق التشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل في سبيل تنسيق الجهد الوطني فيما يتعلق بالتشغيل ومكافحة الفقر وتقليل البطالة بمختلف الادوات والاستراتيجيات المتاحة والتي حددها المرسوم الرئاسي وقرار مجلس الوزراء، وأن الاتفاقية تهدف الى تعزيز ثقافة الانتاج مما يضمن تقليل نسب البطالة على مستوى الوطن، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد الذاتي بالإضافة الى تطوير ثقافة الانتاج من خلال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كأداة اقتصادية وتشغيلية فعالة.من جهته قال برهم، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني أن بال تريد سعيدة بهذا التعاون الهادف الى تعزيز تكاملية المنظومة الاقتصادية ومثال يحتذى به على العلاقة المتينة ما بين القطاع العام والخاص والمساهمة في تطوير السوق المحلي والدولي وفتح اسواق جديدة، وتقديم فرص للرياديين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما النساء، فلا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني الا من خلال دمج النساء في القطاع الخاص كصاحبات شركات ومشاريع متوسطة.