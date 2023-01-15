شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تطلق البوابات الوطنية للبحث العلمي

"التعليم العالي" تطلق البوابات الوطنية للبحث العلمي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، برعاية وزيرها أ. د. محمود أبو مويس، البوابات الوطنية للبحث العلمي، وذلك بالتعاون مع فريق مشروع (PaLib) الممول من برنامج "إراسموس بلس"، وذلك في إطار تكريس الوزارة كامل الجهود والإمكانيات لرفع وخدمة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود، وبمشاركة مدير المكتب الوطني لبرنامج إيراسموس في فلسطين د. عبد الكريم دراغمة، ومدير المشروع د. أحمد الدحدوح، وممثلي المكتبات في مؤسسات التعليم العالي.

وأكد صالح حرص الوزارة وسعيها لتطوير بنية أساسية وخدمات تقنية وطنية مستدامة تسهم في تطوير الابتكار والبحث والتعليم، والتعاون الإلكتروني الدولي مع مجتمع البحث والتعليم في فلسطين، شاكراً فريق مشروع (PaLib) والجامعات الشريكة
والمشاركة فيه.

وأشار وكيل "التعليم العالي" إلى أهمية مأسسة محرك بحث وطني يربط محتوى المكتبات والمستودعات البحثية في الجامعات الفلسطينية ويرتبط بالشبكة البحثية العربية والدولية، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في تمكين الباحثين من مشاركة
أبحاثهم ومشاريعهم وإتاحتها للباحثين الآخرين؛ مما يوفر بيئة مرجعية واسعة للباحثين والطلبة، وزيادة المشاهدة والاقتباس منها؛ مما يسهم في رفع مكانة المكتبة الوطنية الفلسطينية محلياً وعالمياً.

بدوره، قال زيود إن الوزارة تعمل جاهدةً على دمج مخرجات المشروع لتكون مكوناً أساسياً من مكونات الشبكة البحثية الوطنية، مما يدعم البحث العلمي في فلسطين.

من جهته، شدّد دراغمة على أهمية الاستدامة في مشاريع إيراسموس التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مثمناً دور "التعليم العالي" في جهود استدامة المشروع.

من جانبه، قدّم الدحدوح عرضاً حول فكرة تنفيذ المشروع والمراحل التي مر بها، والإمكانيات التي تتيحها المنصة على صعيد المكتبات الجامعية والمستودعات البحثية، مشيراً إلى أهمية انضمام بقية المؤسسات التعليمية للمنصة وإثرائها بالمزيد من المصادر.

وتخلل إطلاق البوابات الوطنية عرضاً قدّمه مدير دائرة التحوّل الرقمي في الوزارة منذر صلاحات، حول مكونات الشبكة البحثية والأكاديمية، وخطة الوزارة لدمج منصة الأبحاث والمكتبات مع الشبكة البحثية، والتطبيقات التي تعمل الوزارة على توفيرها للباحثين، وخطط استكمال اشتراك المؤسسات التعليمية الأخرى وربط مستودعاتها البحثية بالمنصة الإلكترونية.

يُشار إلى أن مشروع (PaLib) هو منصة إلكترونية وطنية تعمل على تجميع بيانات وصفية عن مصادر المكتبات والأبحاث التي تتيحها المستودعات البحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتسهّل على المهتمين والباحثين عملية البحث والوصول إلى هذه المصادر من بوابة وطنية واحدة.

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