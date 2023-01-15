شؤون فلسطينية

"حرية" يُدين جرائم القتل التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
يدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جرائم الإعدام بدم ٍبارد بحق الموطنين المدنيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بحجج واهية، معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من سلسلة إجرامية يومية بحق الفلسطينيين هو اثبات لمدى استهتار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأرواح الأبرياء والاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي الانساني.

وبحسب متابعة التجمع فقد أقدمت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سلواد صباح اليوم الأحد 15/1/2023م بإعدام الشاب  أحمد حسن كحلة (43عام) في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله

وعليه نوه الناشط والباحث الحقوقي أ. محمد القدرة في (حرية) أن عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال لاقت تطوراً خطيراً .

وأكد القدرة أن إفادة المواطنين الذي تواجدوا بالقرب من الحدث أثناء عملية الإعدام تفيد بأن جنود الاحتلال أقدموا  على اعدام الشهيد الكحلة بعد انزله من السيارة التي كان يستقلها دون أن يشكل أي خطر على حياتهم.

وأكد القدرة أن هذه الأفعال الاجرامية تندرج تحت جرائم القتل العمد خارج نطاق القانون، كما أنها قد ترقى لتشكل جريمة وفقاً لميثاق روما، كما ونصت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمل من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وإزاء ذلك؛ طالب القدرة بتفعيل أدوات المسائلة الدولية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف جرائم القتل خارج نطاق القانون والعمل الجاد والسريع لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في هذه الجريمة.

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