شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة: صرفنا دفعات مالية لأكثر من 2900 متضرر من عدوان 2022

"الأشغال" بغزة: صرفنا دفعات مالية لأكثر من 2900 متضرر من عدوان 2022
توضيحيه
رام الله - دنيا الوطن
صرفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة خلال عام 2022، دفعات مالية للمواطنين المتضررة منازلهم ضررًا كليًا لـ 1024 مواطن.

ونوهت الوزارة إلى أنه تبقى فجوة من هذه الحالات ما يقارب 1901 مواطن، لم يصرف لها حتى اللحظة.

ولفتت الوزارة أنها عملت على صرف دفعات مالية للمواطنين المتضررة منازلهم ضررًا جزئياً لـ 43151 مواطن، لتبقى فجوة إجمالية من هذه الحالات، ما يقارب 88.116 مواطن.

وأشارت الوزارة أن المواطنين المستفيدين من الدفعات المالية، هم من متضرري عدوان 2021.

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