إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالتزكية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم الأحد، عن أسـماء الفائزين بالتزكية بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.وأوضحت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي، أن عدد المرشحين عند إقفال باب الترشح ونشر القوائم النهائية للمرشحين مساوٍ لعدد أعضاء المجلس وهو 13 عضوا، واستنادا للبند رقم (1)، من المادة (21) من النظام والصلاحيات المخولة قانونا للجنة الانتخابات تم إعلان نتائج الفوز بالتزكية.وأكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الإداري والقانوني، الذي يعزز من تطور الغرف التجارية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لمنتسبي هذه الغرف، علاوة على أنها تعزز فرص تطور النشاط الاقتصادي.وأعربت اللجنة عن الروح العالية لأعضاء الهيئات العامة في الغرفتين على اختيارهم وتوافقهم مع تمنياتهم لأعضاء مجالس الإدارة الجديدة، بالنجاح والتوفيق في مهامهم المنوط بهم.وأجريت انتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ومحافظة رام الله والبيرة، من أصل 18 غرفة.وفيما يلي أسماء الفائزين: