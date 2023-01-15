نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير الحروب بعد ظهور ورم جديد





ويعاني الأسير الحروب من تدهور مستمر جرّاء إصابته بورم بدأ ظهوره تحت الإبط، والصدر قبل عام، وخضع في حينه لعملية جراحية خلالها تم استئصاله، إلا أنّ وضعه الصحيّ استمر بالتدهور، وقبل عدة أيام نقل الأسير الحروب من سجن "النقب" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث أكّد له الأطباء ظهور ورم جديد في أسفل الظهر لم يحدد طبيعته، وهو بحاجة إلى مرحلة علاج جديدة.

رام الله - دنيا الوطنحمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير علي الحروب (48 عامًا) من مدينة دورا/الخليل.