شاهد: أحد الخطباء بغزة يشن هجوماً حاداً على بعض الأطباء والنقابة تقدم شكوى لـ"الأوقاف"





ويقول الشيخ محمد ماهر العكلوك، في خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة رفح: إن الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية، يأتي إلى عمله بمعنويات منخفضة، "ولا يهتم إلى المرضى، ولا يؤدي الأمانة كما أراد الله وعلى وجهها الصحيح ولا يؤدي المطلوب منه".





وأضاف: "إذا عاد الطبيب إلى عيادته، يكون حريصاً ونشيطاً أفضل بكثير، حيث يقدمه خدمته للمرضى بالشكل الصحيح".





وعقب انتشار المقطع عبر مواقع التواصل، أصدر الشيخ العكلوك توضيحاً وصفه بـ "المهم"، وذلك عبر صفحته على (فيسبوك). وقال: "بخصوص المقطع الذي انتشر أمس إنما قُصِد فيه الطبيبُ الذي لا يُؤدِّي الأمانة على وجهها الصحيح، ولا يتقي الله تعالى في دينه ونفسه وشعبه".

وأضاف: "أما عن الأيدي الرحيمة، والأطباء المخلصين الذين يُؤدُّون الأمانة على أكمل وجه، ويتفانون في خدمة الناس؛ فأقول لهم: أنتم على الرأس وفي العين، وحاشا لله أن نتكلم بكلمة تُسيء لأحدكم، كيف لا وأنتم الذين يصدق فيهم قول الله: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، فلطالما أحييتم نفوس المجـ ـاهـ ـديـ ـن، وخففتم من آلام المكلومين، وواسيتم المكروبين، وآزرتم الضعفاء، فأنتم منا ونحن منكم. بل نشدُّ على أيديكم في مواصلة رسالتكم الإنسانية التي تُخفف من معاناة أبناء شعبنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأجزل لكم أفضل العطاء".







من جهتها، رفضت نقابة أطباء فلسطين - المحافظات الجنوبية، ما وصفته "التهجم المرفوض على الأطباء".

وقالت عبر صحفتها على (فيسوك): "نثمن وقفتكم الموحدة ضد كل من يحاول الإساءة الى مهمة الطب"، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى لوزارة الأوقاف بهذا الشأن.







وبعد ذلك استقبل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، د. عبد الهادي الأغا وفداً من نقابة الأطباء برئاسة د. فضل نعيم نقيب الأطباء، بحضور لفيف من مدراء عامين ومدراء الأوقاف.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تناول اللقاء بحث عديد القضايا ذات الشأن المشترك والتأكيد على جملة من المعاني، ومن أبرزها، أن الأطباء شريحة مهمة ومقدرة في مجتمعنا الفلسطيني، ولهم دور رائد في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في كل المراحل، ولهم اسهام كبير في تعزيز صمود شعبنا وتضحيات كبيرة في مواجهة الاحتلال.

وأضاف البيان: أن العلماء والدعاة لهم دور رائد في التوجيه والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهم مكانتهم المجتمعية المقدرة ودورهم في تعزيز صمود شعبنا ووحدته.

ووفق البيان، فإنه تم الاتفاق على معالجة أي تجاوز أو خطأ بشكل منهجي وفق الأصول، والجميع تحت طائلة القانون، والتأكيد على استمرار التواصل والتعاون المشترك بما يحقق مصالح أهلنا وشعبنا.















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خاص دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو، يظهر أحد الخطباء وهو يهاجم في خطبة الجمعة الماضية، الأطباء في المستشفيات الحكومية.