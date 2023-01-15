حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد كحلة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية، إن إعدام الاحتلال للشهيد أحمد حسن كحلة قرب سلواد برام الله، يدلل على حجم الهوس والإجرام والتعطش للقتل لكل ما هو فلسطيني في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مريب.وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، أن استفراد الاحتلال بشعبنا وتواصل عمليات القتل والتنكيل بأبناء شعبنا في غزة والضفة يستوجب تصعيد العمل المقاوم بكل أشكاله ضد الأهداف الإسرائيلية، للجم العدوان ووقف حالة التغول على شعبنا.ودعت إلى تحرك عاجل وفوري، من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الجهات المعنية، من أجل نصرة شعبنا وتوفير الحماية له، وأن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولياتها حيال شعبنا وقضيتنا الوطنية.