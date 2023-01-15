شؤون فلسطينية

هيئة المطاعم والفنادق بغزة تعلن دعمها لسيدة الأعمال إيمان عواد بانتخابات الغرفة التجارية

هيئة المطاعم والفنادق بغزة تعلن دعمها لسيدة الأعمال إيمان عواد بانتخابات الغرفة التجارية
أعلن مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، اليوم، دعمه الكامل، ومساندته لسيدة الأعمال الفلسطينية الأستاذة إيمان عواد في خوض غمار انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، والمقرر عقدها في الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري.

وأعرب المجلس بكامل هيئته عن اعتزازه وتقديره للنجاحات التي حققتها سيدة الأعمال إيمان عواد في نهضة ورفعة القطاع السياحي في قطاع غزة، مؤكدا على أن عواد تشكل رافعة للقطاع الاقتصادي في فلسطين، لبصماتها الواضحة والمباشرة في تطوير القطاع السياحي خلال السنوات القليلة الماضية.

ودعا المجلس مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم وانتخاب السيدة إيمان عواد، كأول سيدة أعمال في قطاع غزة تترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، اسناداً وتشجيعاً للمرأة الفلسطينية التي تمثل حالة رائدة من روائع الصمود والتحدي في فلسطين.

من جانبهم أعلن أصحاب مطاعم وفنادق مدينة غزة، اليوم، دعمهم الكامل لسيدة الأعمال الفلسطينية إيمان عواد في خوض غمار انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وتُمثل عواد إلهاما خاصا، لشريحة سيدات الأعمال في قطاع غزة، فهي المدير الإقليمي للشركة العالمية المتحدة للتأمين – قطاع غزة، ورئيسة مجلس إدارة شركة "بيك آند كول" للتجارة والتوريدات والمقاولات، ورئيسا لمجلس إدارة شركة "إي آند إم" للسياحة العلاجية – رام الله، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة "كيدز لاند" الترفيهية ومنتجع "الجونة بيتش".

وفازت عواد في عام 2020م بانتخابات مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، ليتم اختيارها كنائبة لرئيس مجلس الإدارة، وتصنع برفقة زملائها في الهيئة نهوضا مميزا بواقع هذا القطاع، من خلال المساعدات والتسهيلات التي تم تقديمها للمتضررين من الحروب الإسرائيلية المتتالية، والخسائر الناجمة عن جائحة "كورونا" ليرتفع عدد المنتسبين للهيئة لأكثر من أربعة أضعاف.

وحقق مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية اختراقين مهمين تمثلا في توقيع بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع النقابة المهنية للسياحيين المصرية، ووقع البروتوكول ممثلاً عن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية الأستاذة ايمان عواد نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي حول الخصومات المالية للمنشآت السياحية.

وحصلت عواد باقتدار ومثابرة على عضوية الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وتطمح عواد من خلال ترشحها لعضوية غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تحت شعار "معاً وسوياً نحو غرفة تجارية رائدة، لقيادة مرحلة جديدة عنوانها "النهوض بالواقع الاقتصادي سيرا على درب المؤسسون الرواد، وتأمين الحماية المالية والقانونية للتجار، وتسهيل إتمام كافة معاملاتهم".


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