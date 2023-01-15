غزة: وزارة الأوقاف ونقابة الأطباء تتفقان على معالجة "التجاوزات والأخطاء" بشكل منهجي وفق الأصول



وأضاف البيان: أن العلماء والدعاة لهم دور رائد في التوجيه والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهم مكانتهم المجتمعية المقدرة ودورهم في تعزيز صمود شعبنا ووحدته.



ووفق البيان، فإنه تم الاتفاق على معالجة أي تجاوز أو خطأ بشكل منهجي وفق الأصول، والجميع تحت طائلة القانون، والتأكيد على استمرار التواصل والتعاون المشترك بما يحقق مصالح أهلنا وشعبنا.







رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا وفداً من نقابة الأطباء برئاسة د. فضل نعيم نقيب الأطباء، بحضور لفيف من مدراء عامين ومدراء الأوقاف.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تناول اللقاء بحث عديد القضايا ذات الشأن المشترك والتأكيد على جملة من المعاني، ومن أبرزها، أن الأطباء شريحة مهمة ومقدرة في مجتمعنا الفلسطيني، ولهم دور رائد في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في كل المراحل، ولهم اسهام كبير في تعزيز صمود شعبنا وتضحيات كبيرة في مواجهة الاحتلال.