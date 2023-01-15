"الجهاد" تدين بشدة تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان والاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وإسرائيل، وتعيين سفير أذربيجاني لأول مرة لدى إسرائيل.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، وإن التطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي هو خذلان للشعب الفلسطيني وتشجيع للاحتلال الذي يمعن في انتهاكاته وعدوانه على القدس وسائر أرض فلسطين".وأضافت: "إننا نجدد دعوتنا لكافة الشعوب العربية والإسلامية برفض التطبيع والتصدي لكل محاولات اختراق عالمنا العربي والإسلامي تحت مظلة التطبيع الخياني".