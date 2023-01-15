"العربية الفلسطينية" تنعى شهيد سلواد أحمد كحلة





وأكدت أن سياسة الاستهداف المباشر والمتعمد بالقتل لن يكسر إرادة شعبنا بل ستزيد من إصراره على مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية الثابتة والمشروعة بإزالة الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن السياسة الدموية المتغطرسة التي ينتهجها الاحتلال والسعي المتواصل لتفجير المنطقة إنما يعبر عن طبيعة العقلية الإسرائيلية في التعامل مع شعبنا والتي تواصل عدوانها الغاشم على مدننا وقرانا ومخيماتنا، ومواصلة قتله وبطشه، متناسية أن السلام والأمن لا يمكن أن يتحقق تحت حراب الاحتلال وان المقدمة لإحلال الأمن والسلام هي الاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وتمكينه من ممارستها وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



ودعت الجبهة، المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الاحتلال وتحميله المسئولية الكاملة عن نتائجها ومعاقبته على ما تقترفه من جرائم متواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يعقل ان تبقى إسرائيل خارج إطار المحاسبة والقانون الدولي.



وأضافت الجبهة، اننا ونحن ننعى الشهيد احمد كحلة متوجهين بالتحية الى روحه الطاهرة والى أرواح شهداء شعبنا وثورتنا فإننا نتوجه بالعزاء الى ذوي الشهيد والى كافة محبيه مؤكدين لهم ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وان كل شهيد يرتقي انما يقربنا أكثر من تحقيق النصر.



رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية اقدام قوات الاحتلال على جريمة إعدام الشهيد أحمد حسن كحلة (45 عاماً)، بدم بارد قرب بلدة سواد شرق مدينة رام الله.