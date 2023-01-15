الخليل: الشرطة تضبط كيلوغرامين من مادة "الماريغوانا" المخدرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، تمكنها من ضبط كيلوغرامين من المخدرات في بلدة بني نعيم شرق الخليل.وقالت الشرطة، إنه "وبناء على ورود بلاغ عن مادة غريبة موجودة في أحد الأماكن، توجهت على الفور قوة للمكان، وبعد معاينة المادة، تبين أنها مادة الماريغوانا المخدرة، حيث تم استدعاء فرع شرطة مكافحة المخدرات، وبعد فحصها للمادة، تم التأكد منها، وقد بلغ وزنها كيلوغرامين، ومخبأة أسفل صخرة".وأكدت الشرطة مباشرة فرع مكافحة المخدرات اجراءات البحث والتحري لمعرفة المشتبه فيه بحيازة هذه المواد، وإلقاء القبض عليه.