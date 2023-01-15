المجلس الأعلى للقضاء والتشريعي بغزة يناقشان مشاريع التعديل على بعض القوانين

رام الله - دنيا الوطنناقش رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة ضياء الدين المدهون مع رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول مشروع التعديل على قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون هيئة الجنايات الكبرى.يذكر أنه تم مناقشة مدى الاحتياجات التشريعية لتعديلات بعض القوانين السارية والتي تسهم في تحقق العدالة الناجزة وتخدم الصالح العام بما يتناسب مع الواقع الحالي.وفي ظل التعاون المشترك بين مجلس القضاء الأعلى والمجلس التشريعي بغزة يتم صياغة و إنجاز مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني؛ مما تكون كافة القوانين تحت مظلة قضاء عادل ونزيه.