مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار ذخيرة بقاعدة عسكرية





وفي التفاصيل، وبحسب (يديعوت)، فإنه "وقع الحادث قرب منتصف الليل، خلال ساعة طاش للجنود، عندما سمع دوي انفجار قوي من غرفة المعيشة في قاعدة تدريب لواء الكافر، فيما كان في الغرفة سبعة جنود، وجميعهم كانوا مستيقظين حين انفجار القنبلة اليدوية التي يبلغ قطرها 40 ملم التي كانت في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره".







رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين أحدهم بجروح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية في قاعدة عسكرية في الأغوار الليلة الماضية.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إنه: "تم تحديد وفاة الجندي بعد جهود الإنعاش، فيما نقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة".