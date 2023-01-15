دولي

شاهد: تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصاً

شاهد: تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصاً
الطائرة المحطمة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصاً في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.

وأعلنت سلطة الطيران في نيبال انتشال (40) جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع الحادث، وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.

من جهته، قال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز "إيه تي آر 72"، وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ياتي"، وقد كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كاتمندو.

بدوره، قال المتحدث باسم خطوط "ياتي" سودارشان بارتاولا: "إن 68 راكباً كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى طاقم مؤلف من أربعة أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوخارا الدولي".

وأضاف المتحدث لصحيفة (كاتمندو بوست) أن "فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث، وسكاناً محليين يحاولون إخماد النيران وإسعاف المصابين.

 






أخبار ذات صلة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار ذخيرة بقاعدة عسكرية

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار ذخيرة بقاعدة عسكرية

شاهد: تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصاً

شاهد: تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصاً

رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد يتسلم مهامه غداً الاثنين

رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد يتسلم مهامه غداً الاثنين

بعد عاصفة قوية.. بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى

بعد عاصفة قوية.. بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى

الصين تسجّل 60 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال خمسة أسابيع

الصين تسجّل 60 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال خمسة أسابيع

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

شاهد: مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس رفضًا لحكومة نتنياهو

شاهد: مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس رفضًا لحكومة نتنياهو

شرطة الاحتلال تنتشر في تل أبيب استعدادًا لمظاهرات ضد حكومة نتنياهو

شرطة الاحتلال تنتشر في تل أبيب استعدادًا لمظاهرات ضد حكومة نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للقضاء والتشريعي بغزة يناقشان مشاريع التعديل على بعض القوانين

المجلس الأعلى للقضاء والتشريعي بغزة يناقشان مشاريع التعديل على بعض القوانين

الأسير نضال البرعي ينهي عاماً في سجون الاحتلال

الأسير نضال البرعي ينهي عاماً في سجون الاحتلال

الاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب

الاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب

فيديو: &quot;حقك القانوني&quot;.. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب

فيديو: "حقك القانوني".. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب

&quot;فتح&quot;: سنواصل السير على درب أبو إياد وأبو الهول وكافة القادة

"فتح": سنواصل السير على درب أبو إياد وأبو الهول وكافة القادة

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

&quot;المبادرة الوطنية&quot; تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

"المبادرة الوطنية" تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

منوعات

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

أصالة نصري تكشف سبب بكائها في حفلها الأخير

أصالة نصري تكشف سبب بكائها في حفلها الأخير

إيقاف مذيعة مصرية وإحالة العاملين معها للتحقيق

إيقاف مذيعة مصرية وإحالة العاملين معها للتحقيق

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

عربي

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج