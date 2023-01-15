شاهد: تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصاً في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.وأعلنت سلطة الطيران في نيبال انتشال (40) جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع الحادث، وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.من جهته، قال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز "إيه تي آر 72"، وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ياتي"، وقد كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كاتمندو.بدوره، قال المتحدث باسم خطوط "ياتي" سودارشان بارتاولا: "إن 68 راكباً كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى طاقم مؤلف من أربعة أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوخارا الدولي".وأضاف المتحدث لصحيفة (كاتمندو بوست) أن "فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث، وسكاناً محليين يحاولون إخماد النيران وإسعاف المصابين.