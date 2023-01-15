شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله

شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، باستشهاد، المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في العنق قرب سلواد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواطناً يبلغ من العمر( 45 عاما) أصيب بالرصاص الحي على المدخل الغربي للبلدة، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث أعلن عن استشهاده، متأثراً بإصابته الخطيرة.

وأفاد شاهد عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب المواطن بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزاله عنوة من مركبته، ثم أطلقوا عليه الرصاص من مسافة صفر.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة فلسطينياً أصيب، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، قرب منطقة (عوفرا)، وسط الضفة الغربية.

ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن المنفذ وصل إلى منطقة (سلواد)، قرب رام الله، وركض بالسكين باتجاه القوات، تم إطلاق النار عليه فيما لم يكن هناك إصابات.



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