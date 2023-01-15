رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد يتسلم مهامه غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتسلم اللواء الإسرائيلي هارتسي هليفي منصبه الرئيس رقم (23) لأركان جيش الاحتلال، وذلك يوم غدٍ الاثنين.تأتي الأجواء الاحتفالية لتنصيب هليفي في ظل انتزاع صلاحيات المنسق والإدارة المدنية في الضفة الغربية من وزارة الجيش، لتكون تحت تصرف الوزير سموتريتش، إضافة لانتزاع الوزير بن غفير صلاحيات حرس الحدود في الضفة الغربية من الجيش، وأيضاً انتزاع صلاحيات تعيين الحاخام العسكري من قبل جهة مدنية وليس من خلال أركان الجيش.وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، من المحتمل جداً أن يكون موقف هليفي مشابهاً جداً لموقف كوخافي بخصوص انتزاع الصلاحيات من الجيش، باستثناء أنه بصفته رئيس الأركان الذي تولى منصبه للتو فهو لا يريد الدخول في صراع مع المستوى السياسي.وسبق أن التقى هليفي الخميس الماضي مع سموتريتش وناقش الاثنان ضرورة التعاون مع وزير الجيش في موضوع الإدارة المدنية والمنسق، كما ناقشا ميزانية الجيش والخطط متعددة السنوات والأزمة العميقة في القوى العاملة بالجيش.