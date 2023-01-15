جيش الاحتلال يحذر من نقل سلطة حرس الحدود بالضفة لوزير آخر

رام الله - دنيا الوطنحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوى السياسي في دولة الاحتلال من خطوة نقل سلطة حرس الحدود في مناطق الضفة من أيدي الجيش إلى وزير آخر.وأوضح مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "هذه الخطوة ستزيد من الخسائر في الأرواح بشكل كبير".وأضاف المراسل أنه ووفقاً لمسؤولين كبار في الجيش، فإن هذا سيعني نقصًا في القوات في الميدان، الأمر الذي سيدفع الجيش للقيام بمهام ضد الفلسطينيين، بدلا من حماية المستوطنين عند المحاور وفي المستوطنات وعلى خط التماس.