شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يحذر من نقل سلطة حرس الحدود بالضفة لوزير آخر

جيش الاحتلال يحذر من نقل سلطة حرس الحدود بالضفة لوزير آخر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوى السياسي في دولة الاحتلال من خطوة نقل سلطة حرس الحدود في مناطق الضفة من أيدي الجيش إلى وزير آخر.

وأوضح مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "هذه الخطوة ستزيد من الخسائر في الأرواح بشكل كبير".

وأضاف المراسل أنه ووفقاً لمسؤولين كبار في الجيش، فإن هذا سيعني نقصًا في القوات في الميدان، الأمر الذي سيدفع الجيش للقيام بمهام ضد الفلسطينيين، بدلا من حماية المستوطنين عند المحاور وفي المستوطنات وعلى خط التماس.

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