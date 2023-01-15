شؤون فلسطينية

الأسير نضال البرعي ينهي عاماً في سجون الاحتلال

الأسير نضال البرعي ينهي عاماً في سجون الاحتلال
الأسير نضال البرعي
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن الأسير نضال البرعي، أنهى اليوم27سنة، ليدخل عامه الـ 28 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الأسير نضال محمد مصطفى البرعي (53 عاما)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 17/1/1996 أثناء سفره عبر معبر رفح البري لإكمال تعليمه، حيث كان في حينها في المعبر تواجداً إسرائيلياً، وصدر بحقه حكماً بالسجن (30 سنة)، على خلفية انتمائه للجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

وأشار فروانة إلى أن الاسير البرعي متزوج وأب لثلاثة أبناء هم: محمد (30عاما) ومعين (29عاما) وعمار (27عاما)، وكان قد تلقي مراحل تعليمه الثلاثة الأساسية في مدارس مخيم جباليا، ودرس المرحلة الجامعية وحصل على شهادة الدبلوم في اللغة العربية، وخلال فترة سجنه حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ، رغما عن السجان.

وذكر فروانة أن قرابة (200) أسير من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ أقدمهم الأسير ضياء الأغا المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً. فيما يُعتبر الأسير البرعي ثالث أقدم أسير من قطاع غزة.

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