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دولي

الصين تسجّل 60 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال خمسة أسابيع

الصين تسجّل 60 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال خمسة أسابيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات الصحية في الصين، أمس السبت، عن حصيلة ضخمة لوفيات فيروس (كورونا) المستجد خلال خمسة أسابيع.

وأعلنت بكين تسجيل 60 ألف وفاة تقريبا خلال 5 أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات (بكوفيد-19) تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي إن الصين سجّلت 59 ألفا و938 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الثامن من كانون الأول 2022 و12 يناير/كانون الثاني 2023. وفق (الجزيرة نت)

وتكافح الصين تفشي فيروس (كورونا) على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحته وإلغاء العمل بسياسة "صفر كوفيد"، التي كانت تفرض قيودا مشددة وتضع ضوابط على التجمعات وتلزم بالحجر الصحي.

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