دولي

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في ديلاوير.

وقال البيت الأبيض إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، جرى العثور عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس الماضي.

وأوضح المحامي في البيان أنه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير من أجل الإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل.

وذكّر ريتشارد ساوبر أنه أثناء بحثهم في المنزل، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة سريّ.

وبسبب عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة للاطلاع هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.

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