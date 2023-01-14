فيديو: "حقك القانوني".. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب
قال المحامي والناشط الحقوقي، كنعان الصوراني، اليوم السبت، إن مبادرة "حقك القانوني" هي مبادرة قانونية غير ربحية تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للفئات المستهدفة، و"تأتي في إطار الخدمة والمسؤولية المجتمعية، التي تقع على عاتقنا".
وتابع الصوراني: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم العون والمساعدة القانونية للفئات المستهدفة وهي تحديداً لرياديي ورياديات الأعمال الشباب، "الخريجين الجدد"، حيث تحتاج هذه الفئة للمساعدة والعون القانوني للانطلاق في حياتهم العملية والتجارية.
وأضاف الصوراني: أن الفكرة انطلقت من خلال ملاحظتنا خلال الفترة الأخيرة، وجود الحاجة الماسة لهؤلاء الشباب للدعم والإرشاد القانوني لهم في بداية حياتهم الريادية والعملية على أرض الواقع، حيث نظرنا إلى هذه الفئات المهمشة والبسيطة واستهدفناهم من خلال هذه المبادرة في مرحلة أولى.
وبيّن أن الهدف من هذه المبادرة، زيادة الوعي والإرشاد القانوني وتشكيل حاضنة ولو بسيطة، لتعطي الدعم القانوني والوعي القانوني لهذه الفئات.
وأشار الصوراني إلى وجود مؤسسات محلية شريكة في هذه المبادرة مثل بعض الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، والجمعيات المحلية، التي ستساهم بشكل أو بآخر بتنفيذ هذه المبادرة.
للاطلاع أكثر على المبادرة:
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