شؤون فلسطينية

فيديو: "حقك القانوني".. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب

فيديو: "حقك القانوني".. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب
المحامي كنعان الصوراني
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي والناشط الحقوقي، كنعان الصوراني، اليوم السبت، إن مبادرة "حقك القانوني" هي مبادرة قانونية غير ربحية تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للفئات المستهدفة، و"تأتي في إطار الخدمة والمسؤولية المجتمعية، التي تقع على عاتقنا". 

وتابع الصوراني: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم العون والمساعدة القانونية للفئات المستهدفة وهي تحديداً لرياديي ورياديات الأعمال الشباب، "الخريجين الجدد"، حيث تحتاج هذه الفئة للمساعدة والعون القانوني للانطلاق في حياتهم العملية والتجارية. 

وأضاف الصوراني: أن الفكرة انطلقت من خلال ملاحظتنا خلال الفترة الأخيرة، وجود الحاجة الماسة لهؤلاء الشباب للدعم والإرشاد القانوني لهم في بداية حياتهم الريادية والعملية على أرض الواقع، حيث نظرنا إلى هذه الفئات المهمشة والبسيطة واستهدفناهم من خلال هذه المبادرة في مرحلة أولى. 

وبيّن أن الهدف من هذه المبادرة، زيادة الوعي والإرشاد القانوني وتشكيل حاضنة ولو بسيطة، لتعطي الدعم القانوني والوعي القانوني لهذه الفئات. 

وأشار الصوراني إلى وجود مؤسسات محلية شريكة في هذه المبادرة مثل بعض الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، والجمعيات المحلية، التي ستساهم بشكل أو بآخر بتنفيذ هذه المبادرة.

للاطلاع أكثر على المبادرة: 

للتحميل اضغط هنا


 


أخبار ذات صلة

فيديو: &quot;حقك القانوني&quot;.. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب

فيديو: "حقك القانوني".. مبادرة تقدم العون والمساعدة القانونية لرياديي ورياديات الأعمال الشباب

&quot;فتح&quot;: سنواصل السير على درب أبو إياد وأبو الهول وكافة القادة

"فتح": سنواصل السير على درب أبو إياد وأبو الهول وكافة القادة

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

&quot;المبادرة الوطنية&quot; تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

"المبادرة الوطنية" تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

الاحتلال يعلن حربا مفتوحة ضد الفلسطينيين ودعوات للتوحد

الاحتلال يعلن حربا مفتوحة ضد الفلسطينيين ودعوات للتوحد

عساف يترأس جلسة الحوار النهائية لمؤتمر الإعلام العربي في تونس

عساف يترأس جلسة الحوار النهائية لمؤتمر الإعلام العربي في تونس

مبادرة جزائرية لاستضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية على ملاعبها

مبادرة جزائرية لاستضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية على ملاعبها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

القطاع الخاص يحذّر من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

&quot;المبادرة الوطنية&quot; تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

"المبادرة الوطنية" تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

قيادي بـ &quot;الجهاد&quot;: جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة

قيادي بـ "الجهاد": جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة

غزة: &quot;الأوقاف&quot; تعلن انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

غزة: "الأوقاف" تعلن انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

غزة: رئاسة التشريعي تنعى شهداء جنين وتستنكر صمت المجتمع الدولي

غزة: رئاسة التشريعي تنعى شهداء جنين وتستنكر صمت المجتمع الدولي

الخليل: إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان بمسافر يطا

الخليل: إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان بمسافر يطا

&quot;العربية الفلسطينية&quot; تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

"العربية الفلسطينية" تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

منوعات

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين &quot;بتحبوا حسام&quot;؟

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين "بتحبوا حسام"؟

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

عربي

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد