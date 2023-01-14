شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مسيرات مناهضة للاستيطان بالضف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بعد خروج مسيرات مناهضة للاستيطان.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر خروج المسيرة الأسبوعية بعد أداء صلاة العصر، وتوجهت لمدخل القرية المغلق.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وتشهد قرية كفر قدوم منذ 11عاما مواجهات أسبوعية بين سكانها وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وينظم أبناؤها مسيرات أسبوعية بعد صلاة الجمعة ومساء السبت، احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ سنوات.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد استيلاء أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بالزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعهم من الوصول إليها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة تجاه المواطنين والتجمعات السكنية، وطاردت الصحفيين والشبان واحتجزت عددا منهم في المنطقة، ونصب عدة حواجز بمسافر يطا لمنع وصول المتضامنين إلى الزويدين.

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