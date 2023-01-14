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دولي

شاهد: مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس رفضًا لحكومة نتنياهو

شاهد: مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس رفضًا لحكومة نتنياهو
مظاهرات تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، مساء يوم السبت، مظاهرات إسرائيلية جابت شوارع تل أبيب والقدس احتجاجًا على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

ووفق (القناة 12)، فإنه بالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب، انطلقت مظاهرة في حيفا ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها نتنياهو. 

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تظاهر مستوطنون في ساحة (هبيما) في تل أبيب رفضًا للحكومة.

وعقب قائد عام الشرطة الإسرائيلية على المظاهرات هذه الليلة، بالقول: إنها "لا تغيير في السياسة، ولن نتسامح مع أعمال التخريب".
 

 


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