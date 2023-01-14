"المبادرة الوطنية" تنتخب هيئة قيادية جديدة ومصطفى البرغوثي أميناً عاماً

رام الله - دنيا الوطنأنهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أعمال مؤتمرها العام بنجاح وانتخبت الهيئة القيادية للحركة بالإضافة لانتخاب مصطفى البرغوثي أمينا عاما لها.بدوره، قال البرغوثي "إن برنامج حركة المبادرة يدعو إلى تطوير هدف الحركة الوطنية الفلسطينية ليشمل إنهاء الاحتلال و اسقاط منظومة الاضطهاد والتمييز العنصري ( الأبارتهايد) بما في ذلك قانون القومية في كل فلسطين التاريخية، وتلبية حق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها".واضاف: "نعتز بما انجزه مؤتمرنا وبما يميز حركة المبادرة من روح وحدوية و اصرار على تحقيق الوحدة الوطنية و رفضها لكل أشكال التعصب الحزبي و الفئوي، مشيرا الى ان برنامج المبادرة يدعو الى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج كفاحي مقاوم للاحتلال و التمييز العنصري و الفاشية".ونوه الى ان "برنامج المبادرة يؤكد على انهاء الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية عبر الانتخابات الديموقراطية واعتماد الشراكة الديموقراطية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبناء قيادة وطنية موحدة في اطارها، وتبنى نهج المقاومة وفرض المقاطعة والعقوبات على منظومة الاحتلال والابارتهايد".