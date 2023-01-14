شرطة الاحتلال تنتشر في تل أبيب استعدادًا لمظاهرات ضد حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنانتشرت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، بشكل كبير استعدادًا للمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو.وقالت صحيفة (معاريف) إن الشرطة تنشر تعزيزات كبيرة استعداداً للمظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، التي من المتوقع أن تقام مساء اليوم في ساحة "بيما" بتل أبيب.وسبق أن قال صحيفة (يسرائيل هيوم) إن حالة من التوتر تسود مدينة تل أبيب، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".