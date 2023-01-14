عربي

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد
جانب من المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون باستحواذه على صلاحيات واسعة في البلاد، بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي،

واحتشد  في شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، آلاف المحتجين الذين لوّحوا بالأعلام التونسية، وسط انتشار مكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الدفاع.

وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع الذي شهد احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

وتعارض قوى سياسية ونقابات عمالية، الإجراءات التي يتخذها الرئيس سعيّد، ويعتبرونها بأنها لا تمثل الديمقراطية.

أخبار ذات صلة

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &quot;الجهاد&quot;: جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة

قيادي بـ "الجهاد": جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة

غزة: رئاسة التشريعي تنعى شهداء جنين وتستنكر صمت المجتمع الدولي

غزة: رئاسة التشريعي تنعى شهداء جنين وتستنكر صمت المجتمع الدولي

&quot;العربية الفلسطينية&quot; تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

"العربية الفلسطينية" تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

"الديمقراطية" تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

&quot;الخارجية&quot;: انتهاكات وجرائم الاحتلال تزيد شعبنا إصراراً على التمسك بحقوقه

"الخارجية": انتهاكات وجرائم الاحتلال تزيد شعبنا إصراراً على التمسك بحقوقه

منوعات

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

سوسن بدر تخرج عن صمتها وترد على شائعات وفاتها

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلته القادمة في مصر

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

صور: لهذا السبب.. دنيا بطمة تتعرض لموجة قاسية من السخرية

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة نجله وديع

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين &quot;بتحبوا حسام&quot;؟

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين "بتحبوا حسام"؟

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

عربي

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد