تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

رام الله - دنيا الوطنشهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون باستحواذه على صلاحيات واسعة في البلاد، بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي،واحتشد في شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، آلاف المحتجين الذين لوّحوا بالأعلام التونسية، وسط انتشار مكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الدفاع.وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع الذي شهد احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.وتعارض قوى سياسية ونقابات عمالية، الإجراءات التي يتخذها الرئيس سعيّد، ويعتبرونها بأنها لا تمثل الديمقراطية.