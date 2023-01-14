إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج

رام الله - دنيا الوطناستدعى المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران سيمون شيركليف، احتجاجا على تدخلات بريطانيا.ودانت بريطانيا، "تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن"، بحسب موقع "روسيا اليوم".وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر حسابه على "تويتر": "لقد صدمت بسبب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملا قاسيا وجبانا قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. تعازينا لأصدقاء وعائلة علي رضا".وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية. مقابل مبالغ مالية تقدر بمليون و 805 آلاف يورو 265 ألف جنيه استرليني و 50 ألف دولار.