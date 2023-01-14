مبادرة جزائرية لاستضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية على ملاعبها

رام الله - دنيا الوطنقدم وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، اليوم السبت، مبادرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاستضافة بلاده الفعاليات الرياضية الفلسطينية على ملاعب الجزائر، واعتبارها ملاعب بيتية للفرق الرياضية الفلسطينية.وأكد سبقاق خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، بحضور سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، وأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال، في مقر وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، أن فلسطين ستبقى حاضرة وأولوية في وجدان الجزائريين قيادة وشعبا وحكومة.وشدد على استمرار التعاون المشترك على الصعيدين الرياضي والشبابي ما بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن الجزائر ستسخر كافة امكانياتها في سبيل دعم وتطوير الرياضة الفلسطينية.بدوره، نقل الرجوب تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لنظيره الجزائري وللقيادة والشعب الجزائري الشقيق، مباركا له نجاحها المبهر في تنظيم وافتتاح بطولة أمم افريقيا للمحليين، وفوز منتخب الجزائر في أولى مبارياته في البطولة على ليبيا.وثمن مبادرة الرئيس الجزائري، مقدما الشكر له باسم فلسطين قيادة وشعبا على مبادرته العظيمة، والتي تعكس مكانة فلسطين وحضورها الكبير في وجدانه واهتماماته في كافة المجالات.