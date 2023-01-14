قيادي بـ "الجهاد": جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة

رام الله - دنيا الوطن

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن "جنين تواصل امتشاق سيف الجهاد والمقاومة، ولا يتوقف أقمارها عن الصعود في ملحمة تقدم الإلهام لشعبنا وأمتنا".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت: "تبدو جنين وكأنها منجم بطولة لا ينضب وكأن كتيبتها الباسلة تنبعث من تحت الركام ومن بين ظلال الكآبة التي تغطي سماء الأمة".

وتابع بالقول: "دماء جديدة تسيل باتجاه بوابات الأقصى وباتجاه وعد الآخرة، ووعد المستقبل الذي سيكون مشرقاً بإذن الله.. لا وقت أمام جنين لبكاء أبطالها لأنها تهيئ غدها لبطولة جديدة وملحمة لا تنتهي".





وبيّن، أن ما يجري في جنين ونابلس ورام الله والقدس والخليل ينسجم تماماً مع شموخ غزة والنقب ويافا والجليل.



وأكد عزام: أن "فأل المحتل سيخيب، وسيواصل الشعب الفلسطيني كفاحه وجهاده حتى تحقيق أهدافه".