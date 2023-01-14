غزة: "الأوقاف" تعلن انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم عن انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية على نحو 35 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في قطاع غزة، عبر لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات غزة، التابعة لها، ضمن الآلية التي أعدتها إدارة الزكاة.وقالت الوزارة خلال اللقاء الذي عقدته أمام الثلاجات المخزنة فيها اللحوم بمحافظة خانيونس: "إن قافلة اللحوم التي استلمتها وزارة الأوقاف تضم 12 ألف ذبيحة مغلفة في (3960) كرتونة، حيث خضعت للفحص المخبري، من قبل وزارة الصحة والاقتصاد الوطني والتي أثبت أن اللحوم مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية".ودعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لتغطية عملية التوزيع بموضوعية وحيادية و تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بهذا المشروع الكبير بما يسهم في إظهار صورة مشرقة لهذا الشعب الصابر.وثمنت "الأوقاف" الدور الكبير للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير وإدارة المشروع وإدارة البنك الإسلامي للتنمية على جهودهم الكبيرة في هذا المشروع.وأكدت "الأوقاف" حرصها على القيام بواجبها الإنساني في خدمة شعبنا والتخفيف من معاناته واغاثة الملهوف, داعيةً المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدول وكافة العالم الى تقديم المساعدة لقطاع غزة والعمل على رفع الحصار وتخفيف المعاناة.