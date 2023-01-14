بلدية غزة تصدر بياناً بعد "التعدي والسيطرة الجبرية" على سوق الشيخ رضوان





وأعلنت بلدية غزة، أنها ستعمل البلدية على معالجة هذا الاعتداء حسب النظام والقانون.





ولم تكشف البلدية تفاصيل أخرى حول ما حدث في سوق الشيخ رضوان، أو الجهة التي سيطرت عليه.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة اليوم السبت، عدم مسؤوليتها عما يحدث في منطقة سوق الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، وذلك اعتباراً من صباح اليوم السبت، بعد التعدي والسيطرة الجبرية على السوق.وحملت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهة المعتدية كامل المسئولية وكافة التبعات القانونية والمادية والمعنوية.