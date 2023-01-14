غزة: رئاسة التشريعي تنعى شهداء جنين وتستنكر صمت المجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطنقالت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، إن الاحتلال يواصل سلسلة جرائم القتل البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان من جنين وهم عز الدين حمامرة، وأمجد خليلية ويزن الجعبري، ليصل عدد الشهداء الى 12 منذ بداية العام من بينهم ثلاثة أطفال.ونعت رئاسة التشريعي، شهداء شعبنا، مؤكدة أن دماءهم الطاهرة ستبقى لعنة تطارد الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين.واستنكرت صمت المجتمع الدولي المطبق على جرائم الاحتلال اليومية وعدوانه الممنهج بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.كما دعت أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل وعلى جميع المستويات بما يكفل تجريم الاحتلال وعزله في المحافل الدولية.وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده وحقه المشروع في مقاومة المحتل في معركة الدفاع عن المقدسات حتى التحرير والعودة.