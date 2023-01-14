جماهير جنين تشيع جثامين ثلاثة شهداء في جبع واليامون

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير جنين ظهر اليوم السبت، جثامين ثلاثة شبان في بلدتي جبع واليامون، استشهدوا بعد إصابتهم برصاص الاحتلال.وانطلقت مسيرة تشييع الشهداء عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) ، ويزن سامر الجعبري (19 عاما) من مستشفى جنين الحكومي إلى منازل عائلات الشهداء.وشُيع الشهيدان حمامرة وخليلية إلى مسقط رأسيهما في بلدة جبع حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانيهما قبل نقلهما إلى مسجد البلدة الكبير وأداء الصلاة عليهما.وجاب موكب تشييع الشهيدين شوارع بلدة جبع قبل مواراتهما الثرى في مقبرة البلدة وسط هتافات غاضبة ومطالبة بالثأر وتصعيد المقاومة.وفي بلدة اليامون ودعت عائلته الجعبري ابنها الشهيد يزن الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان مطلع العام الجاري.وألقيت نظرة الوداع على الشهيد الجعبري في منزل عائلته، ثم نقل إلى مسجد الأرقم لأداء الصلاة على جثمانه قبل نقله بموكب جاب شوارع اليامون إلى أن ووري الثرى إلى مقبرة الشهداء.وأعلنت الثوى الوطنية والإسلامية في جنين الاضراب الشامل اليوم السبت والحداد على شهداء المحافظة الثلاثة.