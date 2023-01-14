مباشر | تشييع جثماني الشابين خليلية وحمامرة في بلدة جبع بجنين


شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يدين حملة اللوبي الصهيوني بهولندا ضد مقدمة برامج إعلامية

يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد عبارات الإدانة حملة اللوبي الصهيوني في هولندا ضد مذيعة ومقدمة البرامج الإعلامية Natasja Gibbs لوصفها كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، فضلاً عن ملاحقتها قانونياً وسط دعوات أخرى لمواصلة استهدافها والتحريض عليها.

وقال المنتدى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا "الأمر يعكس مدى الإرهاب الفكري والمعنوي الذي يمارسه اللوبي الصهيوني ضد كل الأصوات المؤيدة للحق الفلسطيني والمنددة بالإجرام الإسرائيلي الذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وإذ يشيد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمقدمة البرامج الإعلامية Natasja Gibbs وبانحيازها لمبادئ العدالة والإنسانية، ورفضها الإجرام الصهيوني الممارس ضد الشعب الفلسطيني، فإنه يعبر عن تضامنه التام والكامل معها، ورفضه المطلق لحملة اللوبي الصهيوني الممنهجة ضد وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء الذين عبروا عن رفضهم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويؤكد على ضرورة مواصلة فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح الحرمات ويدنس المقدسات ويسفك الدماء صباح مساء.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمساندة الإعلامية Natasja Gibbs في وجه حملة اللوبي الصهيوني، وعدم السماح بحال من الأحوال بقمع حرية الرأي والتعبير أو التضييق على عمل وسائل الإعلام بذرائع واهية، فضلاً عن ضرورة ملاحقة اللوبي الصهيوني في المحافل القانونية والدولية لممارسته الإرهاب الفكري والمعنوي ضد الإعلامية ناتاشجي جيبس، لاسيما في ظل سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، إذ دمرت قوات الاحتلال مقار أكثر من 60 مؤسسة إعلامية خلال عدوانها السافر على قطاع غزة مايو 2021، وقتلت بدم بارد 55 صحفياً منذ عام 2000 كان أحدثهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة، فضلاً عن اعتقال عشرات الصحفيين والاعتداء عليهم بصور وأشكال مختلفة.
لا للإرهاب المعنوي والفكري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

مجدلاني: المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات

مجدلاني: المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

"الديمقراطية" تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

&quot;الخارجية&quot;: انتهاكات وجرائم الاحتلال تزيد شعبنا إصراراً على التمسك بحقوقه

"الخارجية": انتهاكات وجرائم الاحتلال تزيد شعبنا إصراراً على التمسك بحقوقه

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال لا يتوقف إلا بتصعيد المقاومة

"المبادرة الوطنية": القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال لا يتوقف إلا بتصعيد المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;العربية الفلسطينية&quot; تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

"العربية الفلسطينية" تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

قطاع غزة: 47 حادث سير خلال الأسبوع الماضي ولا وفيات

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

"الديمقراطية" تنعى شهداء شعبنا بجنين وتؤكد ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

اشتية يُحمل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية مسؤولية جرائمها المتواصلة

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال لا يتوقف إلا بتصعيد المقاومة

"المبادرة الوطنية": القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال لا يتوقف إلا بتصعيد المقاومة

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تنعى شهداء جنين حمامرة وخليلية والجعبري

"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين حمامرة وخليلية والجعبري

تقرير: حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة نتنياهو عالقة بتحديات اتفاقياتها الائتلافية

تقرير: حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة نتنياهو عالقة بتحديات اتفاقياتها الائتلافية

منوعات

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

سمية الخشاب تحرج إحدى متابعاتها بردِّ صادم على تعليقها

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

أنغام تعلن عن أولى حفلاتها في مصر بعد تعافيها وهذه التفاصيل

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

صورة: محمد هنيدي يدعو الملياردير إيلون ماسك لزيارة مصر

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين &quot;بتحبوا حسام&quot;؟

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين "بتحبوا حسام"؟

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

شاهد: أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

عربي

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد