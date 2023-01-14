"العربية الفلسطينية" تنعى شهداء جنين وتستنكر الأعمال الإجرامية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال





واستشهد الشابان عز الدين حمامرة (24 عاماً)، وأمجد خليلية (25 عاماً)، جراء إطلاق النار عليهما داخل مركبتهما في بلدة جبع جنوب جنين، فيما استشهد الشاب يزن الجعبري (20 عاماً)، من سكان بلدة اليامون، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال.



واستنكرت الجبهة في تصريح صحفي لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي ضمن الهجمة الشرسة والممنهجة التي يقودها الاحتلال اتجاه شعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة. وبذلك تؤكد الجبهة على ضرورة مواصلة النضال الوطني لمواجهة الاحتلال.



وأضافت الجبهة: "أننا نجدّد عهد الوفاء للشهداء بمواصلة النضال الوطني للدفاع عن حقوقنا وأهدافنا الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وتابعت الجبهة: "إننا ونحن نترحم على روح شهداء جنين، فإننا نتوجه بأصدق مشاعر العزاء إلى أهلهم وذويهم ومحبيهم وإلى أهلنا في جنين".



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية شبان جنين الذين استشهدوا فجر اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.