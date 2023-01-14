مجدلاني: المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الراعي الوحيد والحامي لحكومة الاحتلال هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري من جرائم القتل والإبادة وترك حالة الفراغ السياسي وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل في المحافل الدولية.



وشدد مجدلاني على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وقبوله، مؤكداً أن فلسطين لن تبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في الوقت الذي تخلّت عنها حكومة الاحتلال.







واستشهد، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

واستشهد كل من عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، من بلدة جبع خلال اشتباك مسلح، عند مدخل البلدة، جنوب جنين، فيما استشهد يزن سامر الجعبري (19 عاما)، متأثراً بجراح أصيب بها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني إن المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت وردود الفعل غير المتوقعة على ضوء ما يتم قراءته من البرنامج اليومي لحكومة الاحتلال والأفعال التي تقوم بها من قتل وعدوان وتغيير للواقع في القدس.