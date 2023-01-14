رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون بالتصعيد والاشتباك معه بكل أماكن تواجده

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقودا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".





وشدد رضوان على "أن الرد على جرائم الاحتلال يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني في كل أماكن تواجده".



وبيّن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن "ستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل رضوان، اليوم السبت، إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقوداً لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تقبل الله شبان جنين يزن الجعبري، وعزالدين حمامرة، وأمجد خليلية، الذين استشهدوا خلال تصديهم للعدوان الصهيوني على جنين أيقونة المقاومة".وتابع: "تحية إلى المقاومة المتصاعدة وأهلنا في جنين البطولة التي كسرت عنجهية الاحتلال".