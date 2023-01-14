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شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد
معبر رفح - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة،  اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد، الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/2)، إضافة للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2)

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الموعد المعلن، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

كشف السفر  للتحميل اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية  للتحميل اضغط هنا

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