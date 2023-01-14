"المبادرة الوطنية": القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال لا يتوقف إلا بتصعيد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام لـ 12 شهيداً يؤكد على إجرام و فاشية جيش الاحتلال الذي يتعمد الإعدام بدم بارد لابناء شعبنا في كل يوم من اقتحاماته لمدننا و مخيماتنا و قرانا في الضفة والتي كان آخرها اقتحام بلدة جبع جنوب جنين فجر اليوم واستشهد على أثرها أمجد خليلية وعز الدين حمامرة ومن قبل يزن الجعبري من بلدة اليامون.وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا القتل اليومي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال بإيعاز و توجيهات من الفاشيين بن غفير و غيره من العنصريين المتطرفين في الكيان العنصري لا يتوقف الا بتصعيد وتيرة المقاومة والنضال والكفاح الموحد .وأمام هذا الاجرام البربري المتواصل و صمت البعض في المجتمع الدولي فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو لفرض أوسع مقاطعة لهذا الكيان العنصري و عزله و فضح جرائمه الهمجية و تكثيف الجهود إزاء سحب المجرمين للمحاكم الدولية ومحاكمتهم امامها .